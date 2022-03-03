В Уральске синоптики прогнозируют дождь и снег. В дневное время температура воздуха составит +1..+3, ночью похолодает до -3..-5. Ветер восточный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер западный до 23 метров в секунду.

На западе, северо-западе, севере, юго-востоке республики пройдут осадки. На юге, в центре, на востоке страны – погода без осадков.