Химии, физики и алгебры, к сожалению, сейчас недостаточно. Эти уроки не помешали бы подрастающему поколению. Этим вещам не учат в школах, а зря Фото с сайта Pexels.com Все мы помним, какие предметы изучали в школе. Прошли десятки лет, а ничего не изменилось. Дети всё так же учат алгебру, геометрию, физику и химию. Времена меняются, а вместе с ними и люди. В век цифровых технологий пора бы включить в школьную программу предметы по следующим направлениям.
  • Самоорганизация – это управление временем, определение приоритетов, постановка целей, задач, их достижение, формирование полезных привычек и избавление от вредных. Вот если бы нас этому  учили со школьной скамьи, то наверняка, среди нас было бы больше людей, которые все успевают, работают эффективнее, меньше устают и живут насыщенной жизнью. Нынешним школьникам просто необходим предмет по тайм-менеджменту, ведь большинство из них проводят много времени в соцсетях и теряются в пространстве.
  • Финансовой грамотности нужно учить еще со школы, ведь будущим взрослым нужно научиться планировать семейный бюджет, научиться копить деньги, откладывать. Ведь родители очень редко привлекают детей к планированию расходом. Тем более, что есть такие подростки, которые в свои годы сами зарабатывают деньги, так пусть же они учатся откладывать их и учиться экономить. Они с должны знать что такое банки, счета, оплата коммунальных услуг, налоги, как получить банковские услуги.
  • Сексуальная грамотность – это то, о чем в наше время предпочитали молчать, а зря. Ведь такие знания позволят избежать множества проблем, подростки должны знать, что такое половая жизнь, контрацепция, безопасность, нравственность, болезни передающие половым путем, уважение к партнеру. Без грамотного и своевременного просвещения они будут черпать знания не из самых надежных источников, таких как сверстники, интернет, порнография и различные сайты. Начала половой жизни в среднем приходится на 17-18 лет, и чем раньше мы с вами начнет говорить с детьми о сексе, тем больше у нас шансов уберечь их от таких неприятностей как БППП, ранняя беременность, насилие.
