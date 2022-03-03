Для этого вам понадобится всего лишь хорошая физическая нагрузка и тренировки для повышения выносливости. Ученые доказали, что у выносливых людей риск заболеть Альцгеймером снижен на 33%. Как защитить себя от болезни Альцгеймера Фото с сайта pexels.com Данным исследованием занялись американцы и теперь учёные из Вашингтона готовы представить результаты своих трудов на конференции, которая ежегодно проходит в академии неврологии в Сиэтле. Для эксперимента были отобраны 650 тысяч ветеранов из Америки. Исследование и наблюдения состояния здоровья пожилых людей длились около девяти лет. Ветераны проходили тестирование на кардиореспираторную выносливость. На момент начала исследований им было не более 61 года. Кардиореспираторную выносливость - это когда организм способен выдержать физическую нагрузку продолжительное время. Выносливость в этом случае напрямую зависит от функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Все испытуемые были разделены на группы по физической подготовке, у всех она была разная. По результатам исследований, самые выносливые участники менее подвержены к заболеванию Альцгеймера. Риск вероятности заболевания составил 33%. Многим известно, что определенные методы лечения этого заболевания еще не представлены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.