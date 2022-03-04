Стороны договорились о гуманитарных коридорах, встречи продолжатся, сообщает kommersant.ru. Переговоры Москвы и Киева пройдут утром 28 февраля - политолог Изображение с сайта Pixabaytol Переговоры между делегациями России и Украины прошли третьего марта в Беловежской пуще. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что сторонам удалось достигнуть понимания по вопросу гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Но в целом, по его словам, Киев не получил тех результатов, на которые рассчитывал. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня. Достигнутые соглашения Мединский назвал «существенным прогрессом». Планируется третий раунд переговоров. Он должен пройти в ближайшие дни. Напомним, первый раунд переговоров прошёл 28 февраля. Стороны после них отправились консультироваться. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.