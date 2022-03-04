- Для организации качественного питания детей управление образования проработало вопрос составления сбалансированного и разнообразного рациона. Вопрос финансирования рассмотрит маслихат четвёртого марта в рамках уточнения местного бюджета, – сказал Досаев.

- В Алматы существует острая нехватка свободных земель на возведение школ и детских садов, а темпы строительства позволяют закрывать только ежегодный прирост, – пояснил градоначальник.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с многодетными матерями. Он сообщил, что акимат нашёл ресурсы иПодняли участники встречи и тему нехватки мест в детских садах и школах - дефицит составляет 41 080 мест и 19 611 мест соответственно. Из-за высокой рождаемости и активной миграции населения в мегаполис, ежегодный прирост составляет до 15 тысяч и 8 тысяч детей соответственно.В этом году ожидается снижение дефицита до 15 461 мест в школах и до 39 520 мест в детских садах. Дополнительные меры акимат планирует разработать в ближайшее время. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.