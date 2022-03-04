Огнеборцам удалось отстоять пристройку и частный дом в трёх метрах от места пожара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Талдыкоргане трое рабочих пострадали при взрыве в цеху Фото: ДЧС Алматинской области Пожар на СТО в микрорайоне Ерменсай произошёл утром третьего марта. В результате возгорания произошла утечка газа с последующим хлопком газовоздушной смеси. Момент хлопка попал на камеру пожарного.
 
Площадь горения составила 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали более 30 сотрудников ДЧС.