МАГАТЭ будет круглосуточно следить за ситуацией, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пожар произошёл на территории Запорожской АЭС Фото: Дмитро Орлов/Facebook Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что в результате непрекращающегося обстрела зданий и блоков Запорожской атомной электростанции на её территории возник пожар. Пресс-служба Запорожской АЭС подтвердила факт пожара на станции. В госслужбе Украины по ЧС позже сообщили, что пожар произошёл в учебно-тренировочном корпусе АЭС. Пожар ликвидирован. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что радиационный фон вокруг АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведён в режим круглосуточного наблюдения. Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Это самая крупная в Европе и Украине атомная электростанция. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.