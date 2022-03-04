Обязанности градоначальника будет исполнять Мейрим Калауи, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау назначили нового акима Мейрим Калауи Мейрим Калауи был назначен акимом Атырау сегодня, четвёртого марта. Он родился в 1985 году в Кызылкогинском районе Атырауской области. В 2006 году окончил Атырауский государственный университет по специальности "государственное и местное управление", в 2010 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Магистр экономических наук. Трудовой путь начал в 2006-2007 годах в КГП "Атырау-Акпарат".
  • В 2010-2011 годах работал директором ТОО "Туран", заместителем директора - главным редактором в Атырауском областном филиале РТРК "Казахстан".
  • В 2011-2012 годах был директором КГП "Атырау-Акпарат".
  • В 2012-2016 годах возглавлял Управление по делам молодежи Атырауской области.
  • В 2016-2019 годах работал на должностях заместителя руководителя аппарата акима области, заместителя акима города Атырау.
Также на общественных началах выполнял функции секретаря Атырауского областного филиала молодежного крыла Jas Otan партии Nur Otan. С 2019 года по 2022 год Калауи занимал должность акима Индерского района. 11 января 2022 года был назначен первым заместителем председателя Атырауского областного филиала партии "Аманат" (ранее Nur Otan). Прежний аким города Кайрат Уразбаев в январе был освобожден от должности по собственному желанию на основании поданного заявления. Аким области Махамбет Досмухамбетов выразил ему благодарность за плодотворную работу и  большой вклад в развитие региона на посту акима города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.