- С учётом не обратившихся за диагностикой и медицинской помощью людей, перенёсших лёгкие и бессимптомные формы коронавируса (то есть не попавших в официальную статистику) коллективный иммунитет в городе выше приблизительно на 5%, - добавил Алпысбайулы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санврач Алматы Касымхан Алпысбайулы в ходе брифинга в РСК сообщил, что в мегаполисе наблюдается значительное и быстрое снижение заболеваемости. Оно происходит благодаря росту коллективного иммунитета, который составил более 59% (54,6% вакцинированных + 4,5% переболевших за последние шесть месяцев).Анализ за неделю показал, что основными местами заражения остаются объекты торговли – 32%, общественный транспорт – 27%, контакты в семьях – 23% и рынки – 10%. Поэтому Алпысбайулы советует продолжить носить маску и соблюдать дистанцию в общественных местах и общественном транспорте.