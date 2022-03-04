На территории Украины остаются ещё 26 грузовых автомобилей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Движение большегрузов ограничили на трассах ЗКО По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, по состоянию на четвёртое марта, из Украины выехали 23 фуры с казахстанскими дальнобойщиками. Ещё семь грузовиков находятся на границе с Польшей. В Украине пока остаются 26 фур.
- Для вывоза казахстанских грузовых автомобилей сформирован и передан в МИД Казахстана список транспортных средств. Также МИИР обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов, - сообщили в пресс-службе министерства.
26 февраля в редакцию «МГ» обратился глава компании, занимающейся международными грузоперевозками. По словам предпринимателя, в Украине находились 50 водителей - граждан РК. 27 февраля восемь казахстанских водителей всё же смогли пересечь границу. При этом четырём из них автомобили повредили на пункте пропуска. 1 марта посольство Казахстана в Беларуси сообщило, что окажет полное содействие водителям для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска.