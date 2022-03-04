Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже четвёртого марта на 11:00 составил 497.02 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тенге ослаб к доллару По сравнению с утренними торгами третьего марта, национальная валюта к доллару ослабла на 7,45 тенге. Официальный курс Нацбанка на второе марта составляет 492,28 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 503-505 тенге, покупают по 499-501 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.