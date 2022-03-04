- Предлагается реорганизовать управление социального благосостояния путём выделения из него управления трудовой инспекции. Также предлагается переименование управления креативных индустрий в управление молодёжной политики с передачей вышеуказанных функций управления общественного развития. При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в управление предпринимательства и инвестиций, - сказал Асат Нурпеисов.

управления энергоэффективности и инфраструктурного развития в управление энергетики и водоснабжения;

управления жилищной политики в управление развития коммунальной инфраструктуры,

управления зелёной экономики в управление экологии и окружающей среды,

управления комфортной городской среды в управление строительства,

управления общественного здоровья в управление общественного здравоохранения.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель аппарата акима Алматы Асат Нурпеисов на сессии маслихата озвучил предложение о переименовании нескольких управлений.Также предлагается переименование:Все депутаты единогласно проголосовали «за». Изменения планируется ввести до первого мая этого года.