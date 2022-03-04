Все депутаты маслихата поддержали предложение о переименовании, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Руководитель аппарата акима Алматы Асат Нурпеисов на сессии маслихата озвучил предложение о переименовании нескольких управлений.
- Предлагается реорганизовать управление социального благосостояния путём выделения из него управления трудовой инспекции. Также предлагается переименование управления креативных индустрий в управление молодёжной политики с передачей вышеуказанных функций управления общественного развития. При этом функционал по развитию креативных индустрий будет передан в управление предпринимательства и инвестиций, - сказал Асат Нурпеисов.
Также предлагается переименование:
управления энергоэффективности и инфраструктурного развития в управление энергетики и водоснабжения;
управления жилищной политики в управление развития коммунальной инфраструктуры,
управления зелёной экономики в управление экологии и окружающей среды,
управления комфортной городской среды в управление строительства,
управления общественного здоровья в управление общественного здравоохранения.
Все депутаты единогласно проголосовали «за». Изменения планируется ввести до первого мая этого года.
