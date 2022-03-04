В действия сельского акима стражи порядка не установили признаки какого-либо правонарушения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО распространилось видео акима с винтовкой в руках Скриншот с видео Речь идёт об акиме Достыкского сельского округа Таскалинского района Хафизе Ахметове. Камеры видеонаблюдения запечатлели его возле АЗС с винтовкой в руках. Сам аким факт подтвердил и рассказал, что таким образом он боролся в бродячими собаками, на которых часто жаловались сельчане. При этом Ахметов подчеркнул, что оружие в его руках не огнестрельное - это пневматическая винтовка. С помощью неё он хотел усыпить собак, отвезти в ветстанцию, чтобы их стерилизовали и установили чип. Полицейские данный факт зарегистрировали, провели проверку и установили, что в действиях мужчины отсутствуют признаки административного или уголовного правонарушения. Стражи порядка отметили, что "в виду плохого зрения, акиму не удалось попасть в животное". Однако, так как он является должностным лицом, в департаменте полиции решили направить материал в акимат Таскалинского района для рассмотрения действий Ахметова на заседании дисциплинарной комиссии. В акимате Таскалинского района нам сообщили, Хафиз Ахметов с 2020 года является акимом Достыкского сельского округа, имеет два высших образования, а по специальности - он ветеринарный врач.
– Действия Ахметова были направлены на то, чтобы отловить бродячих собак и отвезти их в районную ветеринарную станцию для биостерилизации, так как аким сельского округа оказывает содействие государственным ветеринарным организациям. Действия Хафиза Ахметова обусловлены тем, что населением часто поднимаются вопросы бродячих собак, их опасность для жизни и здоровью населения и домашнего скота. Были случаи нападения бродячих собак на домашних животных. По долгу службы аким сельского округа обязан рассматривать обращения, заявления, жалобы граждан и принимать меры по защите прав и свобод граждан. На данное время эти бродячие собаки живы и невредимы, дротики не попали в собак, - сообщили в районном акимате.
Но действия Хафиза Ахметова всё же будут рассматривать на заседании дисциплинарной комиссии, добавили в акимате.