– Действия Ахметова были направлены на то, чтобы отловить бродячих собак и отвезти их в районную ветеринарную станцию для биостерилизации, так как аким сельского округа оказывает содействие государственным ветеринарным организациям. Действия Хафиза Ахметова обусловлены тем, что населением часто поднимаются вопросы бродячих собак, их опасность для жизни и здоровью населения и домашнего скота. Были случаи нападения бродячих собак на домашних животных. По долгу службы аким сельского округа обязан рассматривать обращения, заявления, жалобы граждан и принимать меры по защите прав и свобод граждан. На данное время эти бродячие собаки живы и невредимы, дротики не попали в собак, - сообщили в районном акимате.Но действия Хафиза Ахметова всё же будут рассматривать на заседании дисциплинарной комиссии, добавили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
