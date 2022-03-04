- Из них семь преступлений зарегистрировано в дежурные сутки, шесть относятся к ранее совершенным и четыре совершены в прошлые годы. Второго марта мы задержали преступную группу скотокрадов. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, ещё двое находятся под подпиской о невыезде. Они были изобличены в пяти фактах скотокрадства, - пояснил Сугуров. - Задержанные занимались кражей мелкого скота из подворий домов в Сырымском районе. Они похитили более десяти голов, мясо реализовывали в Уральске. Пока установлена одна точка на рынке "Аяжан". Сейчас выясняется, каким образом было поставлено мясо, со справками или нет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества управления криминальной полиции ДП ЗКО Марат Сугуров рассказал, что в первые десять дней марта в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". Уже раскрыто 17 преступлений.Подозреваемые - безработные в возрасте 20-21 год. В целом обстановка в области стабильная. С начала года было зарегистрировано 38 фактов скотокрадства. Раскрываемость находится на высоком уровне.