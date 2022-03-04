В краже скота из подворий подозреваются четыре человека, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Преступную группу скотокрадов задержали в ЗКО. Мясо поставлялось на рынок в Уральске. Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества управления криминальной полиции ДП ЗКО Марат Сугуров рассказал, что в первые десять дней марта в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". Уже раскрыто 17 преступлений.
- Из них семь преступлений зарегистрировано в дежурные сутки, шесть относятся к ранее совершенным и четыре совершены в прошлые годы. Второго марта мы задержали преступную группу скотокрадов. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, ещё двое находятся под подпиской о невыезде. Они были изобличены в пяти фактах скотокрадства, - пояснил Сугуров. - Задержанные занимались кражей мелкого скота из подворий домов в Сырымском районе. Они похитили более десяти голов, мясо реализовывали в Уральске. Пока установлена одна точка на рынке "Аяжан". Сейчас выясняется, каким образом было поставлено мясо, со справками или нет.
Подозреваемые - безработные в возрасте 20-21 год. В целом обстановка в области стабильная. С начала года было зарегистрировано 38 фактов скотокрадства. Раскрываемость находится на высоком уровне.