250 млн тенге «отнесли» жители ЗКО в финансовую пирамиду
Финансовая пирамида была создана под видом инвестирования в строительство жилых домов и открытие производств, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сейчас дело находится в производстве следственного управления департамента полиции ЗКО.
- В 2019-2020 годах под видом инвестирования денег в различные проекты: строительство жилых домов, открытие производства под высокие проценты, виновное лицо завладело деньгами 213 жителей ЗКО на сумму 250 миллионов тенге. Задержанный будет привлечён к уголовной ответственности, - рассказал начальник следственного управления Махамбет Темирбаев.
За последние пять лет в области зарегистрировано семь подобных преступлений.
- В прошлом году зарегистрировано только одно уголовное дело, виновное лицо установлено, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В 2020 году возбуждено три уголовных дела в отношении руководителей ТОО "Гарант-24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estatе ломбард". Только по нашей области начитывается около двух тысяч пострадавших. Сумма ущерба по ним составила более двух миллиардов тенге. По всей республике обратилось 17 тысяч человек, ущерб составил 30 миллиардов тенге. Суду было предано 48 подозреваемых. В международный розыск объявлено шесть человек. Сейчас уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения в Актобе, - пояснил начальник следственного управления.
К слову, за создание и руководство финансовой пирамиды грозит ответственность от штрафа до лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества.
21 февраля 2020 года с заявлениями в департамент полиции ЗКО обратились 29 жителей, которые просили принять меры в отношении руководителей ТОО "Гарант-24 Ломбард". Тогда жители области вложили около пяти миллиардов тенге. 22 февраля в Уральске задержали директора "Гарант-24 Ломбард". Позже в Кишиневе задержали учредителя ТОО Аслана Мурзабекова. В августе 2020 года стало известно, что следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды - сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ". Изъятое имущество оценивается на сумму более полутора миллиардов тенге.
