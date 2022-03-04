Мужчину остановили полицейские на трассе Уральск - Атырау, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель ЗКО перевозил телят в легковушке По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, житель ЗКО из Акжайыкского района погрузил в ВАЗ два телёнка и перевозил их по трассе Уральск - Атырау без соответствующих документов. В отношении водителя составили административный протокол по статье 406 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии". На пассажирском сидении и багажнике вез телят Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области