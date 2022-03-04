По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, житель ЗКО из Акжайыкского района погрузил в ВАЗ два телёнка и перевозил их по трассе Уральск - Атырау без соответствующих документов. В отношении водителя составили административный протокол по статье 406 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.