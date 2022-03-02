В вахтовом городке горел производственный шлам, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чёрный дым напугал жителей вахтового посёлка в Атырауской области Первого марта в социальных сетях распространились фотографии, на которых столб чёрного дыма поднялся над вахтовым посёлком. Выяснилось, что пожар произошёл на территории Тенгиза в Жылыойском районе Атырауской области. На открытой территории предприятия горел производственный шлам. Департамент экологии по Атырауской области установил, что пожар произошёл на территории комплекса управления отходами (КУО) ТОО Nasar Solutions.
- По данному факту департаментом экологии по Атырауской области в настоящее время решается вопрос о назначении внеплановой проверки в отношении ТОО Nasar Solutions на предмет соблюдения требований экологического законодательства РК, - сообщили в пресс-службе министерства экологии.
К слову, ближайший автоматический пост наблюдения загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в окружающей среде.