- Восемь водителей выехали в Россию через пункт пропуска Троебортное. Ещё восемь машин выехали в Молдавию. Из них четыре водителя - граждане Турции, которые находятся в нейтральной зоне между границей Украины и Молдавии... Сегодня казахстанская сторона получила официальное письмо от министерства инфраструктуры и развития Польши, нам дали официальное ответ и позволили нашим соотечественникам – водителям фур без виз, ПЦР-тестов пересечь границу, - рассказал директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин.

26 февраля в редакцию «МГ» обратился глава компании, занимающейся международными грузоперевозками. По словам директора ИП «Обершт», в Украине находились 50 водителей - граждан РК.

27 февраля восемь казахстанских водителей всё же смогли пересечь границу. При этом четырём из них автомобили повредили на пункте пропуска.

1 марта посольство Казахстана в Беларуси сообщило, что окажет полное содействие водителям для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска.

В пресс-службе НПП «Атамекен» сообщили, что из 55 водителей, которые отправили свои данные в Палату, 19 удалось помочь.На сегодня 36 водителей остаются на территории Украины.