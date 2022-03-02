Запрет касается всех самолётов, передаёт РИА Новости. Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе первого марта.
- Я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для ещё большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику, - сказал Байден.
По информации американского министерства транспорта, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолётов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы. 27 февраля стало известно, Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для российских самолётов.