Изображение с сайта Pixabay При попытке заказать любое устройство на официальном российском сайте компании, пользователь получает сообщение: «Доставка: в настоящее время недоступно». Хотя ещё накануне iPhone 13 по рекомендованным ценам обещали доставить через 6-8 недель. Пока официального заявления от Apple не было. Возможно, причина в волатильности рубля и ситуация изменится после того, как курс станет более стабильным, но это лишь предположение.