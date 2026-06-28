«Казахмыс» инвестирует в развитие социальной инфраструктуры Сатпаева

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі совместно с акимом города Сатпаев Муратом Бурибаевым ознакомился с ходом реализации ключевых социальных проектов, финансируемых компанией в рамках программы развития области Ұлытау.



В ходе рабочей поездки были посещены объекты, которые имеют важное значение для жителей города и работников предприятий «Казахмыса». Основное внимание уделено соблюдению сроков строительства, качеству выполняемых работ и своевременному вводу объектов в эксплуатацию.



Одним из ключевых проектов является реконструкция площади Шахтерской славы — значимого общественного пространства города, исторически связанного с горнодобывающей отраслью. Обновлённая площадь призвана подчеркнуть уважение к труду шахтёров и стать современным центром городской общественной жизни и проведения мероприятий.



Проект предусматривает комплексное благоустройство территории с созданием функциональных зон для жителей всех возрастов. Планируется обустройство детской игровой площадки, воркаут-зоны, пешеходных маршрутов, установка фонтана, малых архитектурных форм и элементов озеленения. Реализация проекта позволит сформировать современную и комфортную городскую среду, способствующую развитию общественной активности и повышению качества жизни. Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на III квартал 2026 года.



Также делегация ознакомилась с ходом реконструкции городской больницы, включающей строительство современного травматологического пункта. Проект имеет высокую социальную значимость и направлен на повышение доступности и оперативности оказания экстренной медицинской помощи, а также укрепление системы здравоохранения города.

После завершения организационных процедур строительство будет продолжено в соответствии с утверждённым графиком. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.



По итогам поездки Руслан Өскенәлі и Мурат Бурибаев подчеркнули, что реализация обоих проектов находится на постоянном совместном контроле корпорации и акимата. Приоритетом остаются качество работ, соблюдение сроков и обеспечение устойчивого эффекта для развития городской инфраструктуры Сатпаева.