Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе

Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе. Важнейший для всех граждан страны закон о новой системе выплаты пособий одобрила верхняя палата парламента, сообщает КТК. Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Документ уже направили на подпись главе государства. Согласно обновлённому законодательству, размер так называемой базовой пенсии больше не будет одинаковым для всех без исключения казахстанцев. «Вы знаете, что до этого базовая пенсионная выплата всем проставлялась одинаково. Теперь, с 1 июля 2017 года базовая пенсия будет выплачиваться в зависимости от трудового стажа и стажа учас