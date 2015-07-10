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Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе

Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе. Важнейший для всех граждан страны закон о новой системе выплаты пособий одобрила верхняя палата парламента, сообщает КТК. Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Документ уже направили на подпись главе государства. Согласно обновлённому законодательству, размер так называемой базовой пенсии больше не будет одинаковым для всех без исключения казахстанцев. «Вы знаете, что до этого базовая пенсионная выплата всем проставлялась одинаково. Теперь, с 1 июля 2017 года базовая пенсия будет выплачиваться в зависимости от трудового стажа и стажа учас
Marat
Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе
Казахстан готовится к масштабной пенсионной реформе. Важнейший для всех граждан страны закон о новой системе выплаты пособий одобрила верхняя палата парламента, сообщает КТК.
Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz
Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz
 Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Документ уже направили на подпись главе государства. Согласно обновлённому законодательству, размер так называемой базовой пенсии больше не будет одинаковым для всех без исключения казахстанцев. «Вы знаете, что до этого базовая пенсионная выплата всем проставлялась одинаково. Теперь, с 1 июля 2017 года базовая пенсия будет выплачиваться в зависимости от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе», — заявила Тамара Дуйсенова, министр здравоохранения и социального развития РК. Тем, кто после прекращения трудовой деятельности желает получать хорошую пенсию, придется начать усердно работать уже сегодня. По новым правилам, если гражданин не отчислял регулярно пенсионные взносы или делал это только десять лет, он может забыть об обеспеченной старости. Для таких пенсионеров величина базовой пенсии составит лишь половину прожиточного минимума, а это чуть больше десяти тысяч тенге. То есть теперь объём выплат будет прямо зависеть от стажа. Эта система, по мнению разработчиков, усилит трудовую мотивацию казахстанцев и снизит иждивенческие настроения. К тому же, согласно новому закону, через три года все работодатели страны должны будут ежемесячно отчислять на пенсионные счета своих сотрудников дополнительный пятипроцентный взнос. В Правительстве считают, это позволит обеспечить тысячам будущих пенсионеров достойное денежное содержание.

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