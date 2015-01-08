Казахстан осуждает нападение на редакцию сатирической газеты Charlie Hebdo в Париже, которое произошло 7 января, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана. Фото с сайта www.rbc.ua Фото с сайта www.rbc.ua "Казахстан осуждает варварское нападение, произошедшее в Париже 7 января 2014 года. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы поддерживаем Францию в борьбе с экстремизмом во всех его проявлениях и намерены продолжить работу с нашими международными партнерами в противостоянии этой гнусной угрозе", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством. 7 января неизвестные совершили вооруженное нападение на редакцию сатирического издания Charlie Hebdo, убив 12 человек и ранив более 20. Террористы застрелили едва ли не всех создателей французского сатирического журнала, среди которых четверо самых известных в стране карикатуристов - главный редактор издания Стефан Шарбонньер, старейший сотрудник журнала, 80-летний Жорж Волински, Жан Кабю и Бернар Вельяк. Нападавшими на Charlie Hebdo оказались братья 32-летний Саид и 34-летний Шериф Куаши, а также 18-летний Хамид Мурад. Минувшим летом братья Куаши вернулись из Сирии, где, по всей вероятности, проходили подготовку в лагере боевиков.