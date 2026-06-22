Казахстан вошел в топ-3 медального зачета Кубка мира по боксу с пятью золотыми наградами

Национальная сборная завоевала пять золотых и три бронзовые награды на прошедшем в Гуйяне втором этапе мирового первенства, войдя в тройку сильнейших команд.

Сборная Казахстана по боксу расположилась на второй строчке общекомандного зачета по итогам второго этапа Кубка мира, который завершился в китайском городе Гуйянь. По сообщению пресс-службы Министерства туризма и спорта РК, казахстанские спортсмены выиграли пять золотых и три бронзовые медали.

Всего в соревнованиях приняли участие около 300 боксеров, представлявших 44 страны. В состав казахстанской делегации вошли 17 атлетов, пяти из которых удалось занять первые места в своих весовых категориях.

В женской сетке турнира Назым Кызайбай (до 54 кг) стала первой казахстанской спортсменкой, победившей на Кубке мира в двух разных весовых категориях (ранее она побеждала в весе до 48 кг).

Виктория Графеева (до 60 кг) установила рекорд для отечественной сборной, став первой трехкратной победительницей этапов Кубка мира в истории женского бокса Казахстана. Ранее Графеева выигрывала аналогичные старты на этапах в Казахстане и Бразилии.

Среди мужчин золотые медали завоевали Санжар Ташкенбай (до 50 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг), которые стали двукратными победителями этапов Кубка мира. Еще одно золото на счету Абылайхана Жусупова (до 70 кг) - для него эта победа стала первой на этапах мирового зачета.

В итоговом медальном зачете Казахстан уступил только хозяевам соревнований. Сборная Китая также выиграла пять золотых наград, но обошла казахстанцев по общему количеству медалей.

Топ-3 медального зачета в Гуйяне: