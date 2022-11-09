Казахстанцам стал доступен цифровой паспорт

Цифровой паспорт доступен в eGov Mobile. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что цифровой паспорт уже доступен в приложении eGov Mobile. Пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности. Планшеты вместо учебников: как намерены разгружать «тяжёлые рюкзаки» казахстанских школьников Мы дорожим каждым наш