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Социум

Казахстанцам стал доступен цифровой паспорт

Цифровой паспорт доступен в eGov Mobile. Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что цифровой паспорт уже доступен в приложении eGov Mobile. Пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности. Планшеты вместо учебников: как намерены разгружать «тяжёлые рюкзаки» казахстанских школьников Мы дорожим каждым наш
Дана Рахметова
Казахстанцам стал доступен цифровой паспорт
Цифровой паспорт доступен в eGov Mobile.
У двоих госслужащих выявили двойное гражданство
У двоих госслужащих выявили двойное гражданство
Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что цифровой паспорт уже доступен в приложении eGov Mobile. Пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
паспорт

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