За езду без госномеров или без регистрации — до лишения прав

Статья 590 КоАП РК пополнится частью 2-1, в которой будет прописано, что за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака), или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке полагается штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге в 2022 году) или лишение прав на один год. Таким образом, ужесточится ответственность для тех казахстанцев, кто ввёз автомобили из других стран и, не ставя их на учёт в РК, продолжает ездить на «чужих» или транзитных номерах. Ранее за это нарушение им грозил всего лишь штраф, равный 10 МРП. Люди платили и продолжали кататься по стране, не парясь с регистрацией. Теперь же в случае повторного задержания машины без госномеров или учёта РК водителю грозит вдвое увеличенная сумма штрафа или вовсе лишение на год.

За езду с поддельными номерами — до ареста с лишением прав

Арест до 5 суток с лишением прав на год будет теперь светить и водителям, проезжающим по дорогам с поддельными номерами или же пытающимся их как-либо спрятать. Для этого подкорректируют пункт 4 статьи 590. Ранее за это штрафовали на 20 МРП или лишали прав на год. Теперь лишение обязательно. Кроме того, в той же статье 590 появится пункт 4-1, наказывающий за подобное нарушение тех, кого нельзя арестовывать (к примеру, людей с инвалидностью), штрафом 40 МРП (122 520 тенге в 2022 году) с годичным лишением прав.

За неподчинение — до ареста с лишением прав до одного года

Изменения претерпит и статья 613 КоАП РК. В ней теперь будет указано, что за «невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел, военной полиции, органов транспортного контроля на постах об остановке транспортного средства» водителям грозит не 30, а 40 МРП (122 520 тенге в 2022 году) штрафа. За повторное нарушение в течение года не 6 месяцев, а один год лишения прав с арестом до 5 суток. Граждан, уже лишённых прав, за это нарушение будут штрафовать не на 50, а на 60 МРП (183 780 в 2022 году) либо арестовывать на срок до 15 суток. И, наконец, в статью 667 КоАП РК внесут поправки, в результате которых за неповиновение законным распоряжениям полицейских, судисполнителей и т. д. во время исполнения ими служебных обязанностей, а также за воспрепятствование их деятельности нарушителям будет грозить штраф 30 МРП (91 890 тенге в 2022 году) либо арест до 15 суток. Ранее за это полагалось предупреждение либо меньший штраф и срок ареста. За повторное в течение года неповиновение арестовывать станут на срок от 15 до 20 суток. А тех, кого арестовывать нельзя, штрафовать будут не на 40, а на 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году). Поправки в Адмкодекс опубликованы сегодня, 12 июля 2022 года, и те из них, что касаются автомобилистов, вступят в силу через 60 календарных дней.