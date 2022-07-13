Поправки в кодекс об административных правонарушениях подписал президент, сообщается на kolesa.kz. Для казахстанцев ужесточили ответственность за ввезённые авто. Водителей могут лишить прав за езду на "чужих" номерах

За езду без госномеров или без регистрации — до лишения прав

Статья 590 КоАП РК пополнится частью 2-1, в которой будет прописано, что за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака), или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке полагается штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге в 2022 году) или лишение прав на один год. Таким образом, ужесточится ответственность для тех казахстанцев, кто ввёз автомобили из других стран и, не ставя их на учёт в РК, продолжает ездить на «чужих» или транзитных номерах. Ранее за это нарушение им грозил всего лишь штраф, равный 10 МРП. Люди платили и продолжали кататься по стране, не парясь с регистрацией. Теперь же в случае повторного задержания машины без госномеров или учёта РК водителю грозит вдвое увеличенная сумма штрафа или вовсе лишение на год.

За езду с поддельными номерами — до ареста с лишением прав

Арест до 5 суток с лишением прав на год будет теперь светить и водителям, проезжающим по дорогам с поддельными номерами или же пытающимся их как-либо спрятать. Для этого подкорректируют пункт 4 статьи 590. Ранее за это штрафовали на 20 МРП или лишали прав на год. Теперь лишение обязательно. Кроме того, в той же статье 590 появится пункт 4-1, наказывающий за подобное нарушение тех, кого нельзя арестовывать (к примеру, людей с инвалидностью), штрафом 40 МРП (122 520 тенге в 2022 году) с годичным лишением прав.

За неподчинение — до ареста с лишением прав до одного года

Изменения претерпит и статья 613 КоАП РК. В ней теперь будет указано, что за «невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел, военной полиции, органов транспортного контроля на постах об остановке транспортного средства» водителям грозит не 30, а 40 МРП (122 520 тенге в 2022 году) штрафа. За повторное нарушение в течение года не 6 месяцев, а один год лишения прав с арестом до 5 суток. Граждан, уже лишённых прав, за это нарушение будут штрафовать не на 50, а на 60 МРП (183 780 в 2022 году) либо арестовывать на срок до 15 суток. И, наконец, в статью 667 КоАП РК внесут поправки, в результате которых за неповиновение законным распоряжениям полицейских, судисполнителей и т. д. во время исполнения ими служебных обязанностей, а также за воспрепятствование их деятельности нарушителям будет грозить штраф 30 МРП (91 890 тенге в 2022 году) либо арест до 15 суток. Ранее за это полагалось предупреждение либо меньший штраф и срок ареста. За повторное в течение года неповиновение арестовывать станут на срок от 15 до 20 суток. А тех, кого арестовывать нельзя, штрафовать будут не на 40, а на 50 МРП (153 150 тенге в 2022 году). Поправки в Адмкодекс опубликованы сегодня, 12 июля 2022 года, и те из них, что касаются автомобилистов, вступят в силу через 60 календарных дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.