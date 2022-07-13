Переход к единой форме будет постепенным, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что с нового учебного года каждый регион будет рассматривать вопрос об утверждении единых для своего региона требований к школьной форме.
– Ранее руководители некоторых школ при утверждении школьной формы пользовались своей компетенцией и выбирали фасон и цвет, адаптированные под конкретного производителя. В итоге родители не могли приобрести форму в других местах. Именно поэтому мы приняли такое решение, чтобы родители не были ограничены в выборе, – говорит Асхат Аймагамбетов в ходе интервью.
Заместитель руководителя управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева пояснила, что переход области на единую школьную форму будет проходить постепенно.
– Такое предложение было озвучено ещё два года назад. Родители предпочли тёмно-синюю форму. Это делается для того, чтобы им не пришлось менять школьную форму, когда ребёнок переходит с одной школы в другую. Ведь если у каждой школы будет разная форменная одежда, то это создаст определённые неудобства. Хочется отметить, что переход на единую форму будет проходить постепенно. Если родители в прошлом году приобрели ребёнку серую форму и хотят, чтобы в этом году ребенок её доносил, то ничего страшного в этом нет, - отметила Светлана Темиргалиева.
Стоит отметить, что при введении единой школьной формы для региона родители не будут привязаны к одному производителю и смогут сами выбирать, где и на какую сумму приобретать одежду своему ребёнку.
