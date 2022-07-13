– Ранее руководители некоторых школ при утверждении школьной формы пользовались своей компетенцией и выбирали фасон и цвет, адаптированные под конкретного производителя. В итоге родители не могли приобрести форму в других местах. Именно поэтому мы приняли такое решение, чтобы родители не были ограничены в выборе, – говорит Асхат Аймагамбетов в ходе интервью.

– Такое предложение было озвучено ещё два года назад. Родители предпочли тёмно-синюю форму. Это делается для того, чтобы им не пришлось менять школьную форму, когда ребёнок переходит с одной школы в другую. Ведь если у каждой школы будет разная форменная одежда, то это создаст определённые неудобства. Хочется отметить, что переход на единую форму будет проходить постепенно. Если родители в прошлом году приобрели ребёнку серую форму и хотят, чтобы в этом году ребенок её доносил, то ничего страшного в этом нет, - отметила Светлана Темиргалиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что с нового учебного года каждый регион будет рассматривать вопрос об утверждении единых для своего региона требований к школьной форме.Заместитель руководителя управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева пояснила, что переход области на единую школьную форму будет проходить постепенно.Стоит отметить, что при введении единой школьной формы для региона родители не будут привязаны к одному производителю и смогут сами выбирать, где и на какую сумму приобретать одежду своему ребёнку.