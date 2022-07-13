Однако найти вакцину в пунктах жители не могут, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" С восьмого июля вакцинация вторым компонентом Pfizer проводится только в восьми пунктах. 12 июля в горздраве сообщили, что первым компонентом жителей не прививают. Стоит отметить, что оба компонента Pfizer идентичны. Седьмого июля Алматы получил 10 000 доз. Почему их поделили и прививают только вторым компонентом, неясно. Жители сообщают, что в указанных пунктах вакцинации Pfizer они найти не смогли. В пресс-службе управления здравоохранения Алматы 13 июля сообщили, что остаток вакцин на сегодня составляет: Vero Cell – 183 012 доз, Pfizer – 11 820 доз, QazVac – 40 793 доз. В мегаполисе работают 85 пунктов вакцинации. Из них 61 государственный и 24 частных. Всего в Алматы 1 230 769 человек вакцинировались первым компонентом, 1 195 605 - вторым компонентом. Ревакцинировались 505 348 человек.