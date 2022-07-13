- Из заготавливаемой древесины можно производить топливные дрова, древесный уголь, из листьев и хмыза - изготавливать кормовые брикеты для животных. Также сухостойные деревья можно перерабатывать в опилки, щепу и стружки, а уже из них строительные материалы, органические удобрения, подстилки для домашних животных, топливные брикеты и паллеты, наборы для копчения и декоративную цепу для сада, - сообщили в управлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ведомстве, на территории государственного лесного фонда области в этом году намечены под рубку сухие деревья на площади 919 гектаров.Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО приглашает сотрудничать предпринимателей.