Участились случаи ввоза в Казахстан автомобилей с нарушением законодательства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Объездную автодорогу планируют построить в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В ответе премьер-министра на депутатский запрос о налогообложении авто, прибывших из России, Армении, Грузии и Кыргызстана, говорилось, что «правительство проводит работу по разработке механизмов, направленных на ограничение ввоза и эксплуатации на территории страны иностранных автомобилей». Сегодня в пресс-службе премьера дали пояснение.
- Участились случаи ввоза в страну иностранных транспортных средств с нарушением законодательства (находящихся в угоне или залоге, оснащённых подложными номерами). В этой связи для исключения рисков появления «проблемного» автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведётся разработка Правил ввоза транспортных средств (включая временный), где будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну, - говорится в сообщении.
При этом меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезённых и эксплуатируемых на территории страны без нарушений законодательства.