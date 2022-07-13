- После проведённого сбора эпидемиологического анализа, признаки отравления арбузом не установлены. Они ели арбуз девятого июля, а первым заболел самый младший ребёнок, он арбуз не ел. Отравление мы ставим в течение суток, будет называть это пищевой токсикоинфекцией (употребление в пищу испорченных продуктов - прим. автора). Кишечная инфекция у пациентов подтверждена, диагноз - острый гастроэнтероколит. Одного из детей уже опустили домой, потому что по клинической картине он не подлежит госпитализации. Состояние остальных детей возраста 1.3, 7 и 9 лет - средней степени тяжести. Ещё вчера у них была повышенная температура тела, сегодня она спала. Назначено лечение. Кишечная инфекция обусловлена бытовым случаем. Это употребление продуктов, заражённых возбудителем кишечной инфекцией. Диагноз мы установили, но в течение трёх-четырёх дней путём бактериального посева установим, какой именно кишечный возбудитель стал причиной заболевания детей, - пояснила Надия Ахметова.Директор больницы сообщила, что также зарегистрированы случаи заболевания среди детей и взрослых кишечной инфекции с тяжёлой почечной недостаточностью. Отмечается и заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Протекает она, как и кишечная инфекция: наблюдается рвота, жидкий стул, повышение температуры. Возбудители энтеровирусной инфекции - это, опять же, немытые руки, купание в загрязнённых водоёмах. Стоит отметить, что течение болезни зависит от своевременного обращения за квалифицированной медицинской помощью. К слову, с начала года с кишечными инфекциями в больницу обратились 52 человека, в том числе с сальмонеллёзом, дизентерией и энтеровирусной инфекцией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
