Иллюстративное фото из архива "МГ" Проверка показала, что 122 школьных преподавателя работали с поддельными дипломами Казахского национального педагогического университета имени Абая. Нарушителей выявили в школах Сарканского, Карасайского, Коксуского, Ескельдинского районов и Текели. 41 учитель прошёл по амнистии, уголовные дела в отношении них прекратили. Со школ преподавателей уволили. В отношении 81 специалиста по факту использования заведомо подложного документа расследование продолжается.