– Для укрепления здоровья детей и для пропаганды занятия спортом все спортобъекты нашей области, в том числе и бассейн «Жайык Самалы», проводят бесплатные занятия. Первое занятие прошло в понедельник, в течение одного часа дети вместе с инструктором получают навыки по плаванию. Тех, кто не умеет плавать, мы обучаем плаванию. А те, кто умеет - может прийти и поплавать, для них мы отвели специальные дорожки. Детям очень нравится, надеемся они и дальше будут приходить. Занятия будут проводиться до конца лета, возможно потом и дальше будем продлевать, - рассказал президент областной федерации водных видов спорта Серик Нургалиев.

– Я сегодня пришёл первый раз, мне очень нравится. Плавать умею, но хочу плавать ещё лучше, чтобы уверенно чувствовать себя на реках и озёрах. Если у меня будет получаться, то наверняка всерьёз буду заниматься этим видом спорта, - рассказал 13-летний Ерхат.

Фото Медета МЕДРЕСОВА С 11 июля в бассейне «Жайык Самалы» еженедельно по понедельникам и средам с 11:45 до 12:45 доступно бесплатное плавание. Воспользоваться этой возможностью могут дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Сегодня, 13 июля, прошло второе бесплатное занятие.В первый день бесплатное занятие посетили около 15 детей, во второй день уже чуть больше. Одновременно в бассейн по технике безопасности допускаются 48 детей. Существует и возрастное ограничение - воспользоваться услугой могут дети от семи лет. На занятие необходимо записываться заранее.В управлении физической культуры и спорта ЗКО сообщили, что всем детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей с 11 июля в бассейне «Жайык Самалы» еженедельно по понедельникам и средам с 11:45 до 12:45 будет доступно бесплатное плавание. Одновременно поплавать смогут до 40 детей. При этом в ведомстве уточнили, что у каждого ребёнка должна быть справка терапевта, дерматолога и результат исследования яиц гельминтов. При себе необходимо иметь плавательный головной убор, сланцы, купальник, мыло, моющее средство, полотенце, пакет для второй обуви. С 18 июля в областной детско-юношеской спортивной школе по зимним видам спорта еженедельно по субботам и воскресеньям с 14:00 до 15:00 в Ледовом дворце спорта организуется бесплатное массовое катание на коньках с охватом до 50 детей одновременно. Стоит отметить, что с первого июня каждую вторую пятницу месяца с 10:00 до 12:00 в областной детско-юношеской спортивной школе по национальным видам спорта продолжаются бесплатные конные прогулки. Покататься на лошадях одновременно могут до 10 детей.Фото Медета МЕДРЕСОВА