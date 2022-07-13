– В основном предприниматели нарушают правила маркировки. Ещё в четырёх пробах молочной продукции выявили нарушения по микробиологическим показателям. В пробе мясной продукции обнаружили ДНК свинины, использование которой не указано производителем в составе. Пшеничная мука высшего и первого сортов, реализуемая в Казахстане, подлежит обязательному обогащению железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами. В четырёх пробах муки отечественного производства выявили несоответствие в количественном содержании цинка, - рассказали санврачи.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в первом полугодии специалисты закупили и исследовали 1 229 проб продукции. 146 проб продукции (11.8%) не соответствовали требованиям. Основная доля (137 проб) - импортная продукция.Что касается реализаторов, поставщиков, импортеров и производителей продукции с нарушениями, они обязаны устранить недочёты. Исключено из оборота 36 килограммов не соответствующей продукции.