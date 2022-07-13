Сервис OLX предупредил казахстанцев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дефицит сахара всё ещё отмечается в Уральске По данным сервиса, с начала мая по всей стране выявили и заблокировали 878 учётных записей и около 3 000 объявлений о продаже сахара, которые разместили мошенники. Пользователей предупреждают, что если сахар продают по цене, значительно ниже рыночной, и просят предоплату, значит вы попали на мошенников. При обнаружении подозрительных объявлений казахстанцев просят направить информацию администраторам через форму обратной связи. Жертвами мошенников уже стали жители Уральска. Накануне в Минсельхозе прокомментировали ситуацию с сахаром. В двух городах Казахстана произошла давка за продуктом.