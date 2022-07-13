До конца года должен быть готов общий проект, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как проходит Курбан айт в Уральске В пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана сообщили, что Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы инициировал строительство скотобоен в крупных городах.
- Я пришёл к решению, что должны быть скотобойни при представительствах ДУМК, чтобы не было проблем с забоем животных во время предстоящих праздников Курбан-Айт. Поручаю до конца 2022 года решить вопрос с земельным участком под новую скотобойню в вашем регионе, а учреждениям «Уакып Фонд» и «Халал Даму» подготовить общий проект подобного заведения, соответствующего стандартам халал по всей стране, - сказал Наурызбай кажы Таганулы.
В этом году Курбан айт отмечали 9, 10 и 11 июля. Власти в городах определяли места для покупки и забоя жертвенных животных.