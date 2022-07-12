Родители предположили, что дети отравились арбузом. Но врачи сомневаются, что он стал причиной, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 48 младенцев скончались в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В областной инфекционной больнице сообщили, что в приёмное отделение на скорой помощи с одного адреса утром 12 июля доставили четырёх детей в возрасте 1.3, 6, 9 и 10 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Поставленный диагноз - острый гастроэнтероколит (воспалительное заболевание нескольких отделов желудочно-кишечного тракта - прим. автора). Сейчас врачи устанавливают причину заболевания. У маленьких пациентов сохраняется повышенная температура тела.
- По словам родителей, они ели арбуз девятого июля. Но заболели 11 июля. Первым заболел самый младший, но он арбуз не ел. Поэтому отравление арбузом под большим сомнением. Взяты необходимые анализы, по результатам будет известна причина, - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Ранее эпидемиологи просили казахстанцев не покупать ранние арбузы. В Национальном центре экспертизы предупреждали, что безопасные бахчевые появятся только в августе - сентябре.