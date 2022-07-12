Днём 13 июля на западе ЗКО ожидаются гроза, град и сильный ветер. На большей части региона ожидается сильная жара до +35..+39 градусов. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части Казахстана – пройдут дожди, грозы, град, усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +36..+38 градусов, ночью похолодает до +21..+23. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет ясно. Днём будет +37..+39 градусов, ночью +26..+28 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +36..+38 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
