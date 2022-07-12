- Водитель ВАЗ-2104 двигался по улице Шолохова в восточном направлении. На регулируемом пересечении с улицей Циолковского, при развороте на разрешающий сигнал светофора, не уступив дорогу Mercedes, движущемуся по встречному направлению, допустил столкновение с ним, - информировал капитан Недопёкин.

Как рассказал на месте ДТП заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константин Недопёкин, на пересечении улиц Шолохова и Циолковского произошло столкновение двух легковых автомобилей.Водителя ВАЗ госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - перелом ребра. На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства аварии.