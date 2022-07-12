Авария произошла около 19 часов 12 июля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». дтп Как рассказал на месте ДТП заместитель начальника отдела местной полицейской службы управления Уральска Константин Недопёкин, на пересечении улиц Шолохова и Циолковского произошло столкновение двух легковых автомобилей.
- Водитель ВАЗ-2104 двигался по улице Шолохова в восточном направлении. На регулируемом пересечении с улицей Циолковского, при развороте на разрешающий сигнал светофора, не уступив дорогу Mercedes, движущемуся по встречному направлению, допустил столкновение с ним, - информировал капитан Недопёкин.
Водителя ВАЗ госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - перелом ребра. На месте продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства аварии. Фото Медета Медресова