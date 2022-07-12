Принимаются меры для обеспечения внутреннего рынка - Минсельхоз о ситуации с сахаром
Борьба за сахар велась в двух городах Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Актауский блогер Азамат Сарсенбаев 11 июля снял на видео давку из-за сахара в супермаркете. Сладкий продукт продают по два килограмма в одни руки.
12 июля карагандинский журналист Сергей Терещенко снял на видео борьбу за сахар в магазине. Администрации пришлось вызвать полицейского, который дежурил у полки сахарным песком.
В пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили, что по состоянию на 11 июля, запасы сахара в стране составляют 26.8 тысяч тонн.
- Для насыщения внутреннего рынка Минсельхозом распределена квота на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объёме 250 тысяч тонн. Принимаются заявки на распределение оставшихся 100 тысяч тонн. Продлён срок действия квот до 31 октября. Созданы четыре рабочие группы, в рамках которых осуществляется оперативное распределение объёмов в регионы, отрабатывается еженедельный график производства и поставок. Параллельно ведётся мониторинг обеспеченности регионов, контролируется своевременное таможенное оформление, отслеживается процесс перемещения продукции в целях предотвращения простоев на узловых станциях, - говорится в сообщении.
В Минсельхозе напомнили, что правительство одобрило пятилетний план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара. Планируется:
увеличение площадей посева сахарной свёклы,
проведение реконструкции и строительства оросительных сетей,
модернизация сахарных заводов,
защита внутреннего рынка,
оказание мер государственной поддержки.
- Сейчас уже увеличен норматив субсидирования сдачи сахарной свёклы на переработку, рассматривается возможность обнуления НДС при импорте тростникового сырца и продления срока действия льготы по снижению НДС на 70% на производство свекловичного сахара и распространения данной льготы на тростниковый сахар. Таким образом, в министерстве сельского хозяйства Казахстана принимаются действенные меры для обеспечения сахаром внутреннего рынка, - заключили в ведомстве.
Ситуация с сахаром непростая и в Уральске. На фоне дефицита продукта и сезона заготовок активировались мошенники, предлагая дешёвый сахар.
