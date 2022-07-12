Речь идёт о муке высшего сорта, цены на которую в области не регулируются местными исполнительными органами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Цена на муку повысилась, но дефицита нет - акимат ЗКО Фото Медета МЕДРЕСОВА В июне этого года подорожал хлеб. В уральских магазинах «вышка» теперь стоит 200 тенге. Тогда в пекарнях сообщили, что хлеб подорожал из-за повышения цены на муку и другие составляющие. Мы отправили официальный запрос в акимат ЗКО и спросили, есть ли дефицит муки в области и почему она подорожала. В ведомстве напомнили, что Россия ограничила экспорт продовольственной пшеницы до конца июня. Это привело к удорожанию цены на пшеницу внутри страны, цена за одну тонну поднялась от 125 тысяч тенге до 160 - 170 тысяч тенге. Цена на муку высшего сорта составляет в среднем 193 - 210 тенге за килограмм в мукомольных предприятиях области. Соответственно цена на булку хлеба высшего сорта поднялась с 160 тенге до 180 тенге в мае, в июне - со 180 до 190 тенге.
- Дефицита муки высшего сорта по области нет. На 30 июня в мукомольных предприятиях области есть 700 тонн муки. Цена на муку и хлеб высших сортов не подлежат мониторингу и государственной регулировке, так как они не входят в перечень 19 видов социально-значимых продовольственных товаров. Цены являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры, - ответили в акимате ЗКО.
Сообщается, что хлебопекарни области используют муку, произведённую местными производителями и российскими. Использование российской муки обусловлено низкой стоимостью, что соответственно влияет на себестоимость хлебобулочных изделий. Между тем в области ведутся работы по стабилизации цен на социальный хлеб первого сорта. На внутреннем рынке подписан меморандум между акиматом ЗКО, Минсельхозом и АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», по которой мукомольным предприятиям с Продкорпорации реализуется продовольственная пшеница по фиксированной цене - 90 тысяч тенге.