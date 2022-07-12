- Дефицита муки высшего сорта по области нет. На 30 июня в мукомольных предприятиях области есть 700 тонн муки. Цена на муку и хлеб высших сортов не подлежат мониторингу и государственной регулировке, так как они не входят в перечень 19 видов социально-значимых продовольственных товаров. Цены являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры, - ответили в акимате ЗКО.Сообщается, что хлебопекарни области используют муку, произведённую местными производителями и российскими. Использование российской муки обусловлено низкой стоимостью, что соответственно влияет на себестоимость хлебобулочных изделий. Между тем в области ведутся работы по стабилизации цен на социальный хлеб первого сорта. На внутреннем рынке подписан меморандум между акиматом ЗКО, Минсельхозом и АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», по которой мукомольным предприятиям с Продкорпорации реализуется продовольственная пшеница по фиксированной цене - 90 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Парковки на 200 фур и умные камеры: как в Казахстане планируют бороться с пробками на границах
Министерство транспорта РК подготовило проект приказа, который впервые четко прописывает, как должны быть обустроены сервисные зоны ожидания...
Уровень воды в реке Чаган продолжает снижаться
Однако уровень воды в реке Урал продолжает медленно расти.
110 миллионов на просмотре рекламы: как казахстанцев обманула пирамида "Boxy Wealth"
Десятки граждан поверили в схему быстрого обогащения через просмотр рекламы, но в итоге потеряли миллионы.
Сколько сайгаков обитают в ЗКО
В регионе завершён авиаучет.
Почему казахстанцы стали реже брать кредиты
Количество заявок на займы упало на 13%, при этом жители страны стали чаще оформлять крупные кредиты под залог недвижимости и авто.
В ЗКО хотят увеличить площадь поливных земель
В 2026 году власти хотят внедрить водосберегающие технологии на 12,1 тысячи гектаров.
Погода на 13 апреля: на западе Казахстана пройдут дожди
Уральск и Актау накроют осадки, в других городах сохранится теплая и сухая погода.
Почти 300 человек задержали за наркопреступления в ЗКО
Трое из них - несовершеннолетние.
Ақтауда травматикалық қару қолданған адам сотталды
Заң бұзған адам масаң күйде болып, заңсыз сақталған қарумен оқ атқан.