View this post on Instagram

- Животное около 40 минут грелось на солнце и затем вернулось в воду и уплыло. При этом, визуально можно сказать, что животное здорово и не имеет каких-либо увечий. Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства поручено усилить мониторинг прибрежной полосы Каспийского моря, - рассказали в ведомстве.

Видео опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. Женщина снимает тюленя и рассказывает за кадром, что млекопитающее вышло на берег к отдыхающим. В этот момент ребёнок несколько раз бросает камни в тюленя, один из них попал в хвост.В пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что видео снято 11 июля.Жителям же напомнили об уголовной ответственности за жестокое обращение с животным, повлёкшее его увечье. Это уже третий инцидент с тюленями в Актау. Летом 2020 года жители города у моря закидали детёныша тюленя камнями за то, что он подплыл близко к берегу. Спустя месяц ещё одного тюленя избили палками. Видео облетело не только Казахстан, об инциденте писали СМИ соседних стран. Касым-Жомарт Токаев назвал это «дикостью».