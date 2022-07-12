Борцы с коррупцией ответили на жалобу чиновников ЗКО
В антикоррупционной службе заявили, что не согласны с доводами государственных служащих региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Чиновники ЗКО написали письмо главе государства Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой защитить их от сотрудников антикоррупционной службы. По их словам, борцы с коррупцией составили в отношении 30 госслужащих протоколы по статье 680 КоАП РК «Непринятие мер по противодействию коррупции». Причиной тому послужило то, что директора подведомственных учреждений не предоставили или предоставили поздно декларации об активах, и теперь им грозит внушительный штраф и даже увольнение с государственной службы. Они заявили, что не согласны с этим и просят пересмотреть определённые законы. По словам авторов письма, такие меры ставят крест на карьерном росте и в целом работы на государственной службе.
Редакция «МГ» направила письменный запрос в Антикоррупционную службу по ЗКО с просьбой прояснить ситуацию. В ведомстве нам ответили, что не согласны с доводами чиновников и они в рамках своих полномочий проводят широкомасштабную превентивную работу, одним из механизмов которой является выявление коррупционных административных правонарушений.
– Статья 680 КоАП устанавливает административную ответственность за непринятие мер по устранению нарушений законодательства РК о противодействии коррупции либо в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением законодательства РК о противодействии коррупции, либо непредоставление соответствующей информации в органы государственных доходов по месту жительства виновных лиц. Система мер противодействия коррупции включает в себя финансовый контроль, согласно которому кандидаты на госслужбу и их супруги должны предоставлять декларацию об активах и обязательствах. В противном случае им грозит административная ответственность, - сообщил руководитель департамента агентства по противодействию коррупции Нурлан Кыдырбаев.
На основании этого борцы с коррупцией установили 17 руководителей государственных органов (а не более 40, как указано в письме госслужащих - прим. автора), в отношении которых составлено 17 протоколов. 10 должностных лиц признали вину и воспользовались сокращённым порядком административного производства, оплатили штраф в течение семи суток в размере 50% от суммы штрафа, то есть 153 150 тенге.
По данным Кыдырбаева, материалы в отношении ещё семи должностных лиц направлены для рассмотрения в суды ЗКО. Сейчас по шести административным делам суды вынесли постановления о наложении административных штрафов в размере 214 410 тенге на каждого госслужащего.
– Помимо этого, сообщаем, что государственные служащие обязаны соблюдать Конституцию и законодательство РК. Непредставление декларации об активах и обязательствах и (или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями. При этом, санкцией статьи 680 КоАП не предусмотрено наказание в виде увольнения лица с занимаемой должности, указанный вопрос находится в компетенции работодателя правонарушителя, - отметил Нурлан Кыдырбаев.
На вопрос, нанесён ли ущерб государству, в ведомстве пояснили, что состав административного правонарушения по статье 680 КоАП по существу является формальным, то есть ответственность предусматривается за совершение или несовершение определённых действий и не требует наличия последствий.
