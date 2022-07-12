Проект ремонта проспекта Абулхаир хана обойдётся в 646 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Сегодня, 12 июля, депутат от партии AMANAT совместно с подрядчиком и сотрудниками ЖКХ проверили ход ремонта проспекта Абулхаир хана.
- Я, конечно, не эксперт и не могу оценить укладку асфальта, но главное, не отставать от сроков и сдать объект вовремя, - пояснила депутат Снежана Имашева. - Люди вовремя получат отремонтированный проспект.
Директор дорожно-строительной компании ТОО «Приоритет» Жанна Кенжина рассказала, что особых проблем при ремонте проспекта нет, трудности возникали, когда при работе не перекрывали движение транспорта.
- Срок строительства - полгода, начали работы в конце мая, закончим в июле. На объекте работают 25 единиц техники, трудятся 35 человек. Всего протяжённость дороги по проекту составляет 3.6 километров, 1.6 километров уже сделали. Ширина дорожного полотна - 21 метр. Также по проекту предусмотрена установка бордюров, фрезерование пяти сантиметров полотна. Средняя зарплата рабочих - 120 тысяч тенге, - пояснила Кенжина.
Отметим, ДСК «Приоритет» по области выиграла тендер на строительство и ремонт 25 проектов. Они выполняют ремонт республиканской трассы Подстепное - Фёдоровка - Илек (36 километров), также средний ремонт Таскала - Курай - Болашак (61 километр), подъездную дорогу (средний ремонт) в посёлок Чебоатрево, Оркен, капитальный ремонт дороги в посёлках Жайык и Махамбет района Байтерек.
- Щебень везём из Актобе. Проблема есть с вагонами и тепловозами, один тепловоз обслуживает всё отделение дороги от Шынгирлау до Озинок. Также проблема с вагонами по поставке битума. Работает один Актауский нефтяной завод, видимо, не справляются. Используем при строительстве 80% казахстанского сырья. Даём гарантию дороги на средний ремонт на пять лет, - отметила директор компании.
Заместитель руководителя ЖКХ ПТ и АД Абылай Нурмаков дополнил, что в этом году капитально отремонтируют три улицы в городе: Ульяны Громовой и две улицы в Зачаганске - Баласагун и Мустафы Озтюрк. Реконструируют, или сделают асфальтовое покрытие на грунтовой дороге улицы Кажымукан, Малина, Мусина, Молдавской и три улицы в посёлке Деркул.
Отметим, что проспект Абулхаир хана
капитально не ремонтировался на протяжении десяти лет, дорожное полотно просто приходит в негодность. Ещё в 2021 году разработали проект среднего ремонта дороги по проспекту Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы С. Датова, получили положительное заключение экспертизы. Проект разработало ТОО «УралВодПроект».
