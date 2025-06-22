У женщине в дороге начались схватки.

Во время патрулирования автодороги Уральск – Атырау инспекторы патрульной полиции оказали экстренную помощь во внештатной ситуации.

Так, на 239-м километре трассы, в районе села Атамекен, к полицейским обратился водитель автомобиля с просьбой о срочной помощи. Оказалось, что у его супруги начались роды. Оценив срочность ситуации, сотрудники полиции пересадили беременную женщину и медицинского работника в служебную машину, и используя специальные звуковые и световые сигналы, оперативно доставили их в родильное отделение села Чапаево Акжайыкского района.

Вскоре женщина благополучно родила ребёнка. Врачи оценивают состояние матери и новорожденного как удовлетворительное.