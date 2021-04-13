Казахстанцев не пустят без справки в самолет - новое постановление санврача

Изменения в постановление о карантине в стране внес главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает Tengrinews.kz. Фото из архива “МГ” Документом предписывается не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не представивших справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР. Отметим, что речь идет об авиарейсах из-за рубежа в Казахстан. Ранее в постановлении речь шла только об иностранных гражданах, которым предписывалось предоставлять данную справку на казахском, русском или английском языках, с даты которой прошло не более 3-х суток на м