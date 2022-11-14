Казахстанцев нет среди пострадавших при теракте в Стамбуле - МИД

При теракте погибли шесть человек. Фото @NatashahNuts в Twitter Казахстанцев среди пострадавших при теракте в Стамбуле нет. - Всю ночь наши дипломаты были на дежурстве, обзванивали все возможные инстанции, объездили все близлежащие больницы. К счастью, среди пострадавших, наших граждан нет, - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Врыв прогремел днём 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. По последним данным, шесть человек погибли, 81 пострадал. По подозрению в совершении теракта задержана уроженка Сирии. Глава МВД Турции заявил, что