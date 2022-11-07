- В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты... После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников. Отмечу, что мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей, - отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.Самыми активными пока оказались ученики и родители Астаны и Алматы, а также Алматинской, Акмолинской и Кызылординскй областей. Каждое обращение отрабатывается с региональными управлениями образования.
Казахстанцы могут анонимно пожаловаться на школьные туалеты
Уже поступила тысяча обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве просвещения назвали контакты, куда анонимно можно сообщать об уличных школьных туалетах, о проблемных санузлах и нарушениях в столовых. Это What’s App 8 (700) 699-04-46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. - В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты... После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезин