Казахстанцы могут анонимно пожаловаться на школьные туалеты

Уже поступила тысяча обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве просвещения назвали контакты, куда анонимно можно сообщать об уличных школьных туалетах, о проблемных санузлах и нарушениях в столовых. Это What’s App 8 (700) 699-04-46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. - В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты... После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезин