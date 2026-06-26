Казахстанцы начали получать уведомления из-за подозрительных переводов

Налоговики проверили банковские счета за первый квартал 2026 года. Тем, кто получал частые переводы от 100 и более разных людей, предлагают легализовать доходы без штрафов.

Комитет государственных доходов Минфина РК начал массовую рассылку информационных писем гражданам, по чьим личным банковским счетам за первый квартал 2026 года выявлены признаки ведения скрытого бизнеса.

Под прицел фискалов попали казахстанцы, у которых на личных (не предпринимательских) счетах одновременно сошлись три критерия:

деньги поступали от 100 и более разных лиц;

эти переводы шли ежемесячно в течение трех календарных месяцев подряд;

общая сумма поступлений за этот период превысила 12 минимальных заработных плат (МЗП).

В ведомстве поспешили успокоить граждан: рассылка - это ещё не штраф, а предупреждение и призыв работать "вбелую".

- Получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер и предоставляет возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства, - пояснили в Комитете.

Если гражданин действительно зарабатывает через мобильные переводы, налоговики рекомендуют зарегистрировать ИП, отразить доходы в отчётах и заплатить налоги. Сроки зависят от статуса:

Для физлиц без ИП и самозанятых (если не пробивали чеки): доходы нужно внести в декларацию по форме 270.00 за 2026 год. Сдать её нужно с 1 января до 15 сентября 2027 года, а налог оплатить - до 25 сентября 2027 года.

доходы нужно внести в декларацию по форме 270.00 за 2026 год. Сдать её нужно с 1 января до 15 сентября 2027 года, а налог оплатить - до 25 сентября 2027 года. Для ИП на "упрощёнке": доходы за мобильные переводы нужно успеть показать в декларации по форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Срок сдачи - с 1 июля по 15 августа 2026 года, уплата налога - до 25 августа 2026 года.

доходы за мобильные переводы нужно успеть показать в декларации по форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Срок сдачи - с 1 июля по 15 августа 2026 года, уплата налога - до 25 августа 2026 года. Для ИП на общеустановленном режиме: данные вносятся в декларацию по форме 220.00. Сдать её нужно до 31 марта 2027 года, налог оплатить - до 10 апреля 2027 года.

Если переводы были личными (например, сбор денег в родительском комитете или помощь родственникам) или возникли вопросы, в КГД советуют не паниковать, а сразу обратиться за разъяснениями в контакт-центр по номеру 1414 либо в местное УГД.

Игнорировать "письма счастья" в КГД настоятельно не рекомендуют - дальше запускаются стандартные принудительные механизмы камерального контроля.