В OLX Казахстан прокомментировали наплыв подозрительных объявлений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В OLX Казахстан прокомментировали наплыв подозрительных объявлений Скриншот На подозрительные объявления пользователи социальных сетей обратили внимание накануне. На одном из популярных сервисов OLX появилась информация о продаже брендовых вещей. Объявления написаны с грубыми ошибками, «продавцы» явно не разбираются в стоимости и качестве «своего» товара. В казнете предполагают, что через сервисы мародёры начали сбывать награбленное. В OLX Казахстан прокомментировали наплыв подозрительных объявлений В пресс-службе OLX Казахстан предупредили, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём преследуется по закону.
- Отслеживание, подтверждение, завершение или заключение какой-либо сделки между пользователями нами не предполагается, так как мы не являемся непосредственными участниками процесса. Однако, служба модерации OLX Казахстан работает сейчас в усиленном режиме. Ввиду масштабности нашего сервиса, а также недобросовестного поведения со стороны злоумышленников, имеют место ситуации, когда нежелательный контент всё-таки попадает на сервис, однако, мы всегда сотрудничаем с органами оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства РК, - говорится в сообщении компании.
Администрация опубликовала перечень рекомендаций, который поможет не приобретать товар, добытый преступным путём. Запрашивайте у продавца:
  • чеки, квитанции, договора и иные документы, которые подтверждают предшествующее приобретение товара продавцом, законность его происхождения.
  • запрашивайте и сохраняйте возможные контактные данные продавца:
  • телефон;
  • почту;
  • город;
  • адрес получения товара.
При обнаружении подозрительных объявлений пользователей просят незамедлительно направить информацию через форму обратной связи. Казахстанцы подозревают, что мародёры сбывают награбленное через сайты объявлений Скриншот Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.