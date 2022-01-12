- Отслеживание, подтверждение, завершение или заключение какой-либо сделки между пользователями нами не предполагается, так как мы не являемся непосредственными участниками процесса. Однако, служба модерации OLX Казахстан работает сейчас в усиленном режиме. Ввиду масштабности нашего сервиса, а также недобросовестного поведения со стороны злоумышленников, имеют место ситуации, когда нежелательный контент всё-таки попадает на сервис, однако, мы всегда сотрудничаем с органами оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства РК, - говорится в сообщении компании.

чеки, квитанции, договора и иные документы, которые подтверждают предшествующее приобретение товара продавцом, законность его происхождения.

запрашивайте и сохраняйте возможные контактные данные продавца:

телефон;

почту;

город;

адрес получения товара.

На подозрительные объявления пользователи социальных сетей обратили внимание накануне. На одном из популярных сервисов OLX появилась информация о продаже брендовых вещей. Объявления написаны с грубыми ошибками, «продавцы» явно не разбираются в стоимости и качестве «своего» товара. В казнете предполагают, что через сервисы мародёры начали сбывать награбленное.В пресс-службе OLX Казахстан предупредили, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём преследуется по закону.Администрация опубликовала перечень рекомендаций, который поможет не приобретать товар, добытый преступным путём. Запрашивайте у продавца:При обнаружении подозрительных объявлений пользователей просят незамедлительно направить информацию через форму обратной связи.