Казахстанцы подозревают, что мародёры сбывают награбленное через сайты объявлений
В OLX Казахстан прокомментировали наплыв подозрительных объявлений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот
На подозрительные объявления пользователи социальных сетей обратили внимание накануне. На одном из популярных сервисов OLX появилась информация о продаже брендовых вещей. Объявления написаны с грубыми ошибками, «продавцы» явно не разбираются в стоимости и качестве «своего» товара. В казнете предполагают, что через сервисы мародёры начали сбывать награбленное.
В пресс-службе OLX Казахстан предупредили, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём преследуется по закону.
- Отслеживание, подтверждение, завершение или заключение какой-либо сделки между пользователями нами не предполагается, так как мы не являемся непосредственными участниками процесса. Однако, служба модерации OLX Казахстан работает сейчас в усиленном режиме. Ввиду масштабности нашего сервиса, а также недобросовестного поведения со стороны злоумышленников, имеют место ситуации, когда нежелательный контент всё-таки попадает на сервис, однако, мы всегда сотрудничаем с органами оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства РК, - говорится в сообщении компании.
Администрация опубликовала перечень рекомендаций, который поможет не приобретать товар, добытый преступным путём. Запрашивайте у продавца:
чеки, квитанции, договора и иные документы, которые подтверждают предшествующее приобретение товара продавцом, законность его происхождения.
запрашивайте и сохраняйте возможные контактные данные продавца:
телефон;
почту;
город;
адрес получения товара.
При обнаружении подозрительных объявлений пользователей просят незамедлительно направить информацию через форму обратной связи.
Скриншот
